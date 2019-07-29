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محافظات

مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية في المنيا إلى الأراضي المقدسة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:06 م
الفوج الأول لحجاج
الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية
ايمن رياض
غادر اليوم الفوج الأول من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء محافظة المنيا، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

أناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لوداع الحجاج وتهنئتهم بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام متمنيًا لجميع الحجاج التمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام.

قال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة يبلغ هذا العام 564 حاجا منهم 12 مشرفا ، يتوجهون إلى الأراضي المقدسة، على فوجين الفوج الأول يضم (329 حاجا) ويغادر اليوم الاثنين، بينما يضم الفوج الثاني 235 حاجا وسيغادر يوم الجمعة القادمة.

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