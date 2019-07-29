دراسة: أكثر من 14 مليون شخص فقراء في بريطانيا



وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأشخاص الذي يقعون تحت خط الفقر، ما يقرب من 6.8 مليون شخص، يمتلكون في عائلتهم شخص لديه إعاقة.





كشفت دراسة جديدة عن وقوع 14.3 مليون شخص يعيشوا في بريطانيا تحت خط الفقر، ووجود الملايين يكافحون للعيش في بريطانيا.وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية أن هذا العدد يشمل 8.3 مليون بالغين في سن العمل، و4.6 مليون من الأطفال، و1.3 مليون شخص في سن التقاعد.وقالت رئيسة لجنة المقاييس الاجتماعية، التي أعدت الدراسة، فيليبا سترود: "إن هذه الأرقام تؤكد على استمرار نسب الفقر في البلاد منذ بداية الألفية، والتي حكم فيها البلاد حكومات مختلفة".وتابعت أن هناك 7 ملايين شخص، بما فيهم 2.3 مليون طفل، يقتربون من كونهم فقراء في بريطانيا.