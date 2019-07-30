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ديني

هل يجوز للمرأة تغسيل زوجها المتوفى.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 06:00 ص
هل يجوز للمرأة تغسيل
هل يجوز للمرأة تغسيل زوجها المتوفى
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، مستشهدًا بما روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ»، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟»، أن الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود رجال يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى، مستدلًا بما رواه مالك في الموطأ «أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما بوصية منه بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك أحد».



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