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اقتصاد

غدا.. البنك المركزي ينظم ورشة لمكافحة غسيل الأموال برعاية الرئيس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:20 م
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تنظم وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالبنك المركزي المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورشة عمل تحت عنوان "التطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "غدا الثلاثاء و علي مدي 4 أيام بالقاهرة، بهدف مكافحة غسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويفتتح فعاليات الورشة كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ، والمهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من محافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ورؤساء البنوك.

ومن المقرر أن يشارك وفد من فرقة العمل المالي (FATF)، والبنك وصندوق النقد الدوليين ومجموعة تنفيذ مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الدولي لوحدات الاستخبارات المالية.

وتبذل مصر جهودا لدعم المساهمة في التغلب على التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية، حيث ترأس مصر الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، إذ تعكس المساهمة البارزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس الوحدة بمجموعة MENAFATF الدولية ومن المقرر أن تترأسها خلال العام القادم.

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