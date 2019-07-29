بريطانيا تستعد لتقنين وضع الحشيش داخل أراضيها

كشف عدد من أعضاء البرلمان البريطاني عن إمكانية تقنين وضع القنب او الحشيش داخل بريطانيا فى السنوات الخمس المقبلة، عقب رحلة بحثية فى كندا.



كان النواب جوناثان دانيوجلي و نورمان لامب و ديفيد لامي قاموا بالسفر إلى كندا من أجل متابعة تجربة تشريع المخدرات، التي أقدمت عليها كندا العام الماضى.



وكانت الرحلة من ـتنظيم مجموعة فولتي فيس البريطانية المؤيدة لـ تشريع القنب في إنجلترا، التى تصنف استخدام نبات الحشيش بغير القانونى، حتى فى الاستخدام الطبى.



وكشفت مجموعة "البرلمانيون" عن الانتهاء من تشريع استخدام الحشيش وإقراره قانونيًا في الـ 5 سنوات القادمة.