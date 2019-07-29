وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسباني لتهنئته بمنصبه الجديد

أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسباني "جوزيب بوريل"، اليوم الاثنين، لتهنئة "بوريل" على ترشيحه مؤخرًا لِمَنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.





وأعرب وزير الخارجية عن التطلع نحو استمرار الدفع قدمًا بجهود الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكافة مناحي الشئون الخارجية والعمل على المساهمة الإيجابية الفعّالة في حلحلة القضايا الدولية المختلفة.





وأكد وزير الخارجية تقديره للمستوى المتميز للعلاقات المصرية الإسبانية بمختلف جوانبها، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصري لتعزيز الاستثمارات الأسبانية بمصر بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين. هذا، وقام وزير الخارجية بدعوة نظيره الأسباني لزيارة مصر في أقرب فرصة.





من جانبه أبرز وزير خارجية إسبانيا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتينة مع مصر، مشيدًا بالدور المصري في المنطقة، حيث حرص على التعرُف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية.