بعدما رفض الزمالك.. بيراميدز ينهي صفقة نجم مصر المقاصة

بات مسئولو بيراميدز على مقربة من الانتهاء من صفقة الغاني جون أنطوي، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتوصل مسئولو فريق بيراميدز ومصر المقاصة إلي اتفاق نهائي من أجل انضمام اللاعب، خاصة بعدما كان اللاعب قد رفض الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.



ونجح بيراميدز خلال الفترة الماضية في التعاقد مع أحمد علي وإسلام عيسى وطارق طه بشكل رسمي.



ويستعد فريق بيراميدز للمشاركة في كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل وذلك بعدما حسم التواجد في المركز الثالث من جدول الدوري الممتاز.