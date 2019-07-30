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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية شاملة للكشف على أهالي طوخ

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:01 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية اليوم عن تنظيم قافلة طبية علاجية شاملة بقرية جزيرة الاحرار التابعة لمركز ومدينة طوخ للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، عظام وقلب) إضافة إلى معمل للتحاليل وتتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر.

وأضاف الطباخ لـ "صدى البلد" أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية قد انتهى من عمله فى تنفيذ خطة العمل للقوافل الطبية خلال شهر يوليو الجاري لتغطية أنحاء المحافظة والمناطق النائية بتنظيم عدد من القوافل الشاملة.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة.

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