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رياضة

مدرب الوداد السابق يفجر مفاجأة حول فضيحة نهائى دورى الأبطال فى رادس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:17 م
صدى البلد
عمر سلامة
كشف مدرب الوداد السابق فوزي البنزرتي، أن مباراة رادس بين الترجي التونسي والوداد، أقيمت في أجواء سليمة من الجهة الأمنية.

وخالف البنزرتي تقارير الكاف الأفريقية التي قالت بأن المباراة غابت عنها الظروف الأمنية.

وأوضح البنزرتي فى تصريح لصحيفة ٢٤ الرياضية التونسية أن السبب الحقيقي لإيقاف مباراة إياب نهائي دورى أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد البيضاوي، كان عدم توافر تقنية الفيديو".

وأضاف البنزرتي: "تشغيل الفار كان الطلب الرئيسي للوداد، بعد إلغاء هدف اللاعب وليد الكرتي".

وتابع: "الجوانب الأمنية في تونس، كانت على أفضل ما يرام منذ وصول الوفد المغربي حتى مغادرة تونس، وحتى أثناء المباراة".
وستصدر المحكمة الدولية "كاس" قرارها في فضيحة رادس إما بإعادتها أو تفويت نتيجتها لصالح أحد الفريقين.

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