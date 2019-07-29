الاحتلال الإسرائيلي يستدعي طفلا فلسطينيا عمره 3 سنوات.. تعرف على السبب

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي استدعت الطفل، محمد ربيع عليان (3 سنوات) من بلدة العيساوية بتهمة إلقاء الحجارة على مركباتها.



وتقول هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، إأنه منذ عام 2000، وحتى الربع الأخير من العام 2015 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8500 طفل فلسطيني. وقد حاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ووجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة؛ وصدرت بحقّهم أحكام تراوحت بين المؤبد والغرامات المغلظة، وبينهما أحكام بسنوات متفاوتة.



ومن جهته رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في تقرير له نشر عام 2015 ، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015، بـاعتقال 6600 حالة، بينها 1930 طفلًا و 291 امرأة.



وأعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، في تقرير مشترك صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني عام 2016 أن "نحو 7000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 400 طفل وطفلة موزعين على سجني "مجدو" و"عوفر"؛ بالإضافة إلى 69 أسيرة، بينهن 16 طفلة وفتاة قاصرة" .