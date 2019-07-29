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البعثة الطبية للحج: مراجعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:22 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، مساء اليوم الاثنين، عددًا من العيادات الطبية بمكة المكرمة، لمتابعة سير العمل، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين على أكمل وجه.

وأوضح د. عمرو قنديل أن مرور قيادات البعثة الطبية على العيادات بصفة دورية يأتي في إطار التأكد من جاهزيتها ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك قبل وصول جميع أفواج الحجاج المصريين من بعثات "الداخلية، والتضامن، والسياحة" لأداء فريضة الحج.

وشدد، خلال جولته اليوم على الالتزام بمواعيد النوبتجيات بالعيادات للفرق الطبية، بالإضافة إلى الالتزام بالزي الطبي المخصص للبعثة، لافتًا إلى أنه تمت مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافرها.

وأشار "قنديل" إلى أن البعثة الطبية للحج هذا العام تشهد تطورًا ملحوظًا في تقديم الخدمة الصحية والوقائية، مشيدًا بجميع الفرق الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد ضاحي، أنه تمت مراجعة التسجيل الإلكتروني لبيانات المترددين على العيادات، والتأكد من عمل النظام المميكن لبيانات الحجاج، بما يتضمن الملف الطبي لكل حاج، حيث يتم قراءة ملف المريض عن طريق "الباركود"، لافتًا إلى أنه يتم استكمال الملف الطبي للمترددين فضلًا عن إضافة أي تشخيصات مرضية جديدة لهم، والأدوية المنصرفة.

وأكد "ضاحي" على ضرورة تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، والاهتمام برضا الحجاج المترددين على العيادات، مشيرًا إلى أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد ضاحي، حرصا خلال زيارتهما اليوم على مشاركة الفرق الطبية، في تقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين المترددين على العيادات، بمكة المكرمة.

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