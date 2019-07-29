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المسماري يستعرض جريمة بشعة نفذتها التنظيمات الإرهابية في ليبيا ..فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:27 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هاني حسين
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن التنظيمات الإرهابية في ليبيا نفذت عملية إرهابية منذ 3 سنوات في منطقة أجدابيا.

وأضاف أحمد المسماري خلال كلمته في مؤتمر صحفي، "في شهر يوينو 2016 قامت العناصر الإرهابية بالدخول إلى هذه المنطقة وعرضوا حياة المدنيين إلى الخطر".

وتابع أحمد المسماري "ارتكبوا عددًا كبيرًا من الجرائم والتي تم رصدها من قبل القيادة العامة، وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الليبي والدولي، و كافة الفاعلين والمحرضين معروفون لدينا بالأدلة والحقائق".

وأكمل أحمد المسماري حديثه "التنظيمات الإرهابية ارتكبت جريمة بشعة ضد المدنيين وزرعوا الألغام والمفخخات في أماكن الخدمات العامة، وقاموا بتفجير مبانٍ تقدم خدمة للمدنيين وهي أهداف مدنية، والقيادة العامة لم تنسَ هذه الجريمة ولن ننساها وسنُقدم المجرمون للمحكمة".

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