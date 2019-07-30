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برلمان

موازنة البرلمان تكشف أجندتها التشريعية في دور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن أهم القوانين التي على أجندة اللجنة التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.

وقال النائب ياسر عمر، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إننا ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الضرائب الموحد الذي يجمع كل قوانين الضرائب في قانون واحد، بدلًا من إجراء تعديلات على كل قانون للضرائب؛ ما يسهل على المستثمرين المصريين والأجانب، حيث تتم مناقشته فى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان.

وأكد النائب ياسر عمر أن اللجنة تنتظر أيضًا مناقشة قانون الجمارك، الذى يسهل إجراءات دخول الخامات والسلع المستوردة وإجراءات التصدير، حتى لا يتم تخزين هذه البضائع لفترة طويلة على الأرصفة وفى الموانئ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون.

وأوضح النائب ياسر عمر أن قانون المرور الجديد سيساهم بشكل كبير فى تغيير المنظومة المرورية فى مصر، خاصة أنه سيعتمد على العنصر التقني في تطبيقه.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

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