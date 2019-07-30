بعد إلغاء سعر ضمان شراء القطن.. الفلاحين تطالب بإعادة النظر فى قرار الحكومة.. واتحاد الفلاحين يطالب بتصنيعه محليًا

الفلاحين تطالب بإعادة النظر فى قرار إلغاء سعر ضمان شراء القطن

«المنتجين الزراعيين» يحذر من إلغاء سعر شراء القطن

الزراعيين: استنباط أصناف قطن جديدة يوفر 20% من مياه الرى

اتحاد الفلاحين يطالب بتصنيع القطن محليا





أعلنت الحكومة الغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، كما أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن.





ورصد "صدى البلد" رد فعل الفلاحين حول قرار الحكومة بهذا القرار، والذى لاقى ردود أفعال مابين اعتراضات ومطالب من الحكومة قبل تطبيق هذا القرار.





فى البداية، اعترض حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على قرار الحكومة بإلغاء سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين بعد نظام التداول الجديد.





وأضاف "أبو صدام" خلال تصريحات خاصة، أن شراء القطن المصري من الفلاح بالأسعار العالمية يعد ظلما كبيرا للفلاحين.





ونوه "نقيب الفلاحين" إلى أن القطن يعد محصولا أساسيا فى الزراعة لذا نطالب بإعادة النظر فى قرار الحكومة لعودة سعر ضمان القطن.





أكد أن شراء القطن بالسعر العالمى فى مصر لا يغطى تكاليف زراعته وبالتالى فإن هذا القرار يؤدي إلى تقليص مساحة القطن وامتناع الفلاحين عن زراعته ومن ثم الضرر بالصناعات القائمة على الغزل والنسيج بمصر.





وأكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، أن القطن المصري هو من أفضل أنواع القطن العالمية ؛حيثُ أنه يتميز بكونه طويل التيلة وهذا على عكس الدول الأخرى لديهم القطن قصير التيلة ،موضحًا أن القطن المصرى أغلى سعرًا من الأقطان الأخري.





وأشار "واصل" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ،إلى أن قرار الحكومة بإلغاء سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين بعد نظام التداول الجديد ظلم للفلاح المصري.





وناشد "نقيب المنتجين الزراعيين" الحكومة بضرورة تقديم الدعم للفلاح المصري قبل شراء القطن بالأسعار العالمية ؛حيثُ أن بعض الفلاحين يدأوا يعزفون عن زراعة القطن مما أدى إلى تقلص مساحة القطن المزروعة فأصبحت تصل إلى 200 أالف فدان.





وطالب المسئولين بإفتتاح أسواق جيدة للقطن المصري وتسويقه بشكل مباشر أو غير مباشر،موضحًا أنه من الأفضل صناعة القطن المصري من خلال إعادة تأهيل المصانع الحكومية مثل مصنع المحلة ببغزل والنسيج وغيره ثم تصديره مصنع.





فيما أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين،أن جميع الفلاحين والزراعيين يدعمون أى قرار تتخذه الحكومة فى مصلحة الوطن ومصلحة المحاصيل المستقبلية.





وأضاف "خليفة" أن استنباط أصناف قطن جديدة ذات إنتاجية أعلى وموفرة للمياه من أهم الخطوات التى أتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية فى مجال الزراعة.





وكشف "نقيب الزراعيين" عن أهم أسباب الامتناع عن زراعة القطن ؛حيثُ تراجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده، وهو ما يجعل الشركات تتجه للقطن المستورد، ويجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل الاستهلاكية وعلى رأسها الأرز.





ونوه إلى أن زراعة هذا النوع من القطن توفر 20% من كمية مياه الري،مضيفًا أنه سيتم إنتاج التقاوي للقطن بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف.





وأستكمل :" الدور الرئيسي لوزارة الزراعة هو الإنتاج"، مؤكدا أن ما تم زراعته هذا العام في محصول القطن 100 ألف فدان.





وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أن القطن المصرى من أفضل أنواع الأقطان حول العالم ، ولا يحتاج إلى الكثير من المياه لزراعته، وبالتالى لابد أن تحرص الجهات المسئولة على زراعته بكمية أكبر.





أوضح "فرج" أن مشكلة القطن فى التسويق، حيثُ إن مصر تزرع القطن ولا تصنعه ثم تستورده مرة أخرى مصنعا مما سبب أزمة فى زراعته.





وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أن الدولة لم تستطع أن تغطى قيمة إنتاجية زراعة القطن الحقيقية مع الفلاحين، موضحًا أن القطن من المحاصيل التى تحتاج إلى كلفة مرتفعة ويحتاج إلى عمالة كثيرة.





وأضاف أنه يمكن حل مشكلة زراعة القطن من خلال بدء تصنيعه مرة أخرى بالمصانع المصرية وعدم تصديره إلا بعد تصنيعه.



