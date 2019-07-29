مجلس الدولة في يوم.. الإدارية العليا تنهي خلافات هاني شاكر ومصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين.. وقف طعن طالبة الثانوية الكويتية لعدم تحديدها كلية ترغب في الترشح لها

4 سبتمبر.. الحكم فى دعوى تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين

مجلس الدولة : الإعفاء الضريبي للمرتبات يقتصر على العلاوات الخاصة









شهدت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة عدة قضايا هامة على مدار اليوم، رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل ضد خوض الفنان هانى شاكر النقيب الحالى للموسيقيين لانتخابات نقابة الموسيقيين.





ورفضت الإدارية العليا الطعن المقدم من الفنان احمد العيسوى الذى طالب فيه بخوض الانتخابات على عضوية مجلس ادارة نقابة الموسيقيين.





وقال المستشار سعد متولى مدير الشئون القانونيه لنقابه الموسيقيين أن المحكمة الإدارية العليا قضت أيضا برفض الطعن المقدم من الفنان مصطفى كامل ضد الفنان ايمان البحر درويش.





وصرح طارق مرتضى المستشار الاعلامى للنقابه بان انتخابات نقابة المهن الموسيقية سوف تجرى غدا "الثلاثاء" ويتنافس فيها على منصب النقيب الفنان هانى شاكر النقيب الحالى للموسيقيين والفنان مصطفى كامل، كما يتنافس ٤٥ موسيقى على عضوية مجلس الإدارة.





تجرى الانتخابات فى القاهره. بنادى المهن التمثيلية بالبحر الاعظم، حيث تفتح صناديق الانتخابات منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة بعد العصر لتبدأ على الفور عملية فرز الأصوات.





كما عاقبت المحكمة الإدارية العليا، طالبة حاصلة على الثانوية الكويتية وتطالب بإعادة تنسيقها وترشيحها وفق مجموعها للرغبات التى دونتها باستمارة التنسيق، بوقف طعنها جزئيا لمدة شهر، لعدم استجابتها لطلب المحكمة بتحديد الكلية التى تنازع من عدم ترشيحها لها.





صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، د.محمد القفطي ، عاطف خليل ، وائل مناع ، د.محمد شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.





وطالب الطعن وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالي رقم 2121 السنة2016 فيما تضمنه من وضع ضوابط لتنسيق الجامعات، وتوزيع الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة، والنسب المقررة لهم وخاصة بالنسبة لشهادة الثانوية الكويتية.





وأمرت المحكمة الطالبة، تحديد الكلية التي ينازع في عدم ترشيحها للقبول بها في العام الجامعي 2016/2017 وذلك على وجه الدقة، كما طلبت بيان الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقرر على أساسه القبول بهذه الكلية التى ترغبها الطالبة، وذلك بالنسبة لفئة الطلاب حملة الشهادات العربية المعادلة.





كما صرحت للطالبة بصفتها باستخراج هذا البيان، إلا أنه تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، مما دعا المحكمة لوقف الطعن جزائيا لمدة شهر كعقاب لها.





كما ألغت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم المتضمن أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات المقرر للعلاوات الخاصة المضمومة لراتب الموظف من الفترة 1992 إلى 2007) يمتد ليشمل المبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها.





وقضت المحكمة مجددا برفض دعوى موظف بالتربية والتعليم يطالب بعدم احتساب ضريبة كسب العمل على الزيادة في الأجور المتغيرة.





صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص.





كما قضت المحكمة بإلغاء الشق الثانى من الحكم المطعون فيه ، فيما قضي به من الوقف التعليقي ، وبإعادته الي محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.





وأكدت المحكمة أن الإعفاء من الضريبة على المرتبات والرسوم إنما يقتصر على قيمة هذه "العلاوات الخاصة " المضمومة فقط، سواء تلك التى ضمت إلى الراتب الأساسي قبل العام 2007 أم بعده ولا يمتد هذا الإعفاء إلى غير هذه العلاوات من أيه مبالغ تكون قد تأثرت بهذا الضم ، فلا تتمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسي، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من أية ضرائب أو رسوم.





ورأت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قضى بشمول الإعفاء من تلك الضريبة للمبالغ التي تأثرت بهذا الضم من مكافآت وحوافز وغيرها ، فإنه بذلك يكون الحكم خالف القانون ويقتضي إلغاؤه.





واستند الحكم علي ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من تفسير تشريعي انتهت فيه إلى أن كلًا من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 والتى نصت علي أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم" وفسرت ذلك بأنه يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة "العلاوة الخاصة " التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.





وبشأن الشق الثانى من حكم القضاء الإدارى والقاضي بوقف نظره تعليقيًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية نص المادة (4) فى كل من القوانين أرقام 89 لسنة 2003 و86 لسنة 2004 و92 لسنة 2005 و85 لسنة 2006 وذلك فيما تضمنه كل نص منها من اعتبار الزيادة التى لحقت الأجور المتغيرة للعامل نتيجة لضم العلاوات الخاصة من العناصر الداخلة فى وعاء الضريبة على الدخل .





فقضت المحكمة بإلغاء الوقف التعليقى، وقررت إعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فى المسألة المعروضة عليها.





أقام الدعوى موظف بإدارة تعليمية ، وطالب بإلغاء تصرف الجهة الإدارية التى تخصم ضريبة المرتبات على الأجور المتغيرة (الحوافز والأجر الإضافي والمكافآت وخلافه) بعد زيادتها نتيجة لضم العلاوات الخاصة.





وقضت له الدرجة الأولى ، بأحقيته في إعادة حساب ضريبة المرتبات المستحقة على الأجور المتغيرة وذلك بعد تجريد الأجر الأساسى من العلاوات الخاصة التي سبق ضمها خلال الفترة من 1/7/1992 وحتى 1/7/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.





كما قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 36234 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية الى جلسة 4 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى.





وذكرت الدعوى، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتأمرت الجماعة الارهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الارهابية البشعة التى اسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.



