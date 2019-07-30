شاهد.. ماذا فعلت بقرة اقتحمت معهدا بمدينة مومباي

في مشهد غريب وفريد من نوعه اقتحمت بقرة غاضبة معهد فني وسط ذهول الحاضرين بالمكان.



ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك" لحظة دخول بقرة أحد مدرجات المعهد وتتجول به وسط ذعر الحاضرين بالمعهد.



وافاد الموقع ان تلك الواقعة الغريبة حدثت بمعهد في مدينة "مومباي" الهندية.



وأشار الموقع إلى ان أحد مهندسي الاتصالات اصيب بجروح خطيرة اثر نطحه من قبل البقرة الثائرة بين أروقة المعهد.



