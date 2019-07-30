ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. ماذا فعلت بقرة اقتحمت معهدا بمدينة مومباي

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
أحمد شريف
في مشهد غريب وفريد من نوعه اقتحمت بقرة غاضبة معهد فني وسط ذهول الحاضرين بالمكان.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك" لحظة دخول بقرة أحد مدرجات المعهد وتتجول به وسط ذعر الحاضرين بالمعهد.

وافاد الموقع ان تلك الواقعة الغريبة حدثت بمعهد في مدينة "مومباي" الهندية.

وأشار الموقع إلى ان أحد مهندسي الاتصالات اصيب بجروح خطيرة اثر نطحه من قبل البقرة الثائرة بين أروقة المعهد.

ترشيحاتنا

تأخر طائرة بسبب البنزين.. والكابتن يطلب من الركاب مساعدة مالية.. فيديو

وسط حراسة مشددة.. غدا نظر تجديد حبس فتاة العياط بعد محاولة اغتصابها

بعد انتقاله للزمالك.. فرج عامر يعلنها: هذا ما حسم صفقة ابوجبل لصالح الأبيض

موجز الرياضة.. الخطيب يحسم قائمة أفريقيا.. صفقات الزمالك وبيراميدز.. مفاجأة كلوب لـ محمد صلاح

احتراق مبنى مكون من ٣ طوابق لشركة سياحة بوسط القاهرة.. صور

صفقة جديدة للأبيض ..الزمالك يحصل على توقيع لاعب دجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟