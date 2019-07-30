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صراع مرعب.. كلبان شرسان يدخلان في معركة عنيفة داخل متجر.. فيديو

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة، لحظة تصارع كلبان شرسان داخل متاجر وسط ذعر الزبائن.

ويوضح الفيديو دخول كلبان في عراك عنيف بين بعضهم في حين يحاول مالكيهم ابعدهم، عن بعض داخل أحد المتاجر الخاصة للحيوانات، حيث قبض أحد الكلبين فكيه على وجه الكلب الآخر لينهشه وسط سيل من الدماء .

وبحسب موقع الفيديوهات الشهير وقع الحادث بولاية بنسلفانيا الامريكية، حيث اصيب احد الكلابين باصابة بالغة نتيجة الصراع الذي وقع بينهما.

وافاد الموقع ان الكلبان من فصيلة بيتبول المفترسة والتي تعد من أشرس انواع الكلاب.

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