البحيرة تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. طرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية.. حملات مكثفة للرقابة على الأسواق.. تجهيز ساحات للصلاة

استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

طرح كميات وفيرة من اللحوم الطازجة والسلع الغذائية لمحاربة جشع الجزارين والتجار بالبحيرة

حملات مكثفة بين الطب البيطى والتموين والصحة للرقابة على الأسواق

إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد وتوفير كافة أنواع الأدوية بجميع مستشفيات البحيرة

ربط غرفة عمليات ديوان محافظة البحيرة ب16 غرفة بالوحدات المحلية لتلقى شكاوى المواطنين





أنهت محافظة البحيرة كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية "التموين، الصحة،الطب البيطرى ،الاوقاف" وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمطاحن، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتوافر السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية فى اطار الاستعداد لعيد الاضحى المبارك مؤكدا على ضرورة قيام مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية (الصحة – مباحث التموين – مديرية الطب البيطري) بوضع خطة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحملات تموينية على الأسواق والمطاحن والسلع التموينية والتجارة الداخلية.





اعلن المهندس كمال راشد - وكيل وزارة التموين عن تجهيز خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك تضمنت اتخاذ عدة إجراءات منها زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية دون أى طفرات يفتعلها التجار الجشعين

وتكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار للمستهلك.





وأشار إلى عمل حملات مشتركة مع الطب البيطري وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية ويوجد وفرة في المعروض من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة للقضاء على صور الغش بكافة أنواعه وكذا المرور على المحلات العامة والسوبر ماركت للتأكد من صلاحية جميع السلع المعروضة.





بالاإضافة إلى عمل حملات تموينية بالإشتراك مع مديرية الصحة طوال أيام العيد وذلك لسحب العينات من السلع الغذائية المعروضة وإرسالها إلى معامل التحليل بالوزارة ومعامل الصحة وإتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات وعمل حملات مستمرة من التجارة الداخلية بالإشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة للمرور على جميع المحلات التجارية والأسواق ومحطات خدمة التموين ومستودعات البوتاجاز وإتخاذ اللازم حال وجود أى مخالفات.





أكد وكيل تموين البحيرة على قيام الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الإستهلاكية بفروعها المنتشرة بدائرة المحافظة للمواطنين وذلك لتلبية إحتياجات جمهور المستهلكين من السلع وسوف يتم زيادة هذه السلع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ويتم متابعة جميع فروعها للتأكد من توافر السلع بها.





يتم كذلك تنظيم حملات تفتيشية بمطاحن القطاع العام لمتابعة التشغيل الكامل وبأعلى كفاءة لجميع الآلات وماكينات المطاحن والأجهزة ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والتأكد من إنتاج دقيق بلدي 82 % للمخابز بنوعيها بالاضافة الى توفير السلع الغذائية بشركات الجملة المنتشرة بدائرة المحافظة للمواطنين والمرور على التجار التموينين للتأكد من إنتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة وإتخاذ اللازم حيال المخالفين .





وفى قطاع الصحة وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة وإتخاذ اللازم لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية بالأسواق لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.





كما أعلن الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة عن رفع درجة الإستعداد والطوارئ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتل فترة أجازة العيد فى 16 مستشفى مركزى و3 مستشفيات عامة مع تفعيل دور عمل فرق الإنتشار السريع بالمستشفيات.





وأكد وكيل صحة البحيرة على وضع خطة عمل استعدادا لعيد الأضحى المبارك تضمنت رفع درجة الإستعداد بالغرفة الوقائية بالمديرية وداخل المستشفيات لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقرير بها إلى الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي وإتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات والتقصيات اللازمة للحالات والوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي .





إلى جانب رفع درجة الإستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع تواجد الأطقم الإسعافية والطوارئ كاملة وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار الـ24 ساعة وتوفير أدوية الطوارئ والأمصال بجميع المستشفيات .





وأشار "بيومى" إلى عمل نوباتجية للغرفة الوقائية في أجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم وقفة عرفات،تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى إستيفائها للإشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ( التموين – الطب البيطري ) وكذا مراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية طبقًا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين .





بالاضافة الى القيام بحملات بمعرفة لجنة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات صباحًا ومساء خلال أيام العيد وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص وإتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.





وأضاف" بيومى" أن مديرية الصحة تقوم بحملات للمرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها وإحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ،و تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من أن معروضاتهم من الأغذية والمشروبات صالحة ومطابقة للمواصفات وضبط المحظور منها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القرار 707 لسنة 1967م فى هذا الشأن.





ومن جانبها أنهت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة قيام مديرية الطب البيطري برفع درجة الإستعداد القصوى واستمرار تواجد فريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية طوال أيام العيد لتلقى أي شكاوى أو حالات اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.





وأعلن الدكتور حسنى عباسى مدير عام مديرية الطب البيطري عن استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميًا اعتبارًا من أول أيام ذي الحجة وحتى آخر أيام العيد ووقف إجازة أطباء المجازر وتواجدهم طوال أيام العيد والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر مع توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يُستهلك من مخازن المديرية.





وأشار "عباسى" إلى قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ( التموين ومباحث التموين والشرطة ) بمراقبة الأسواق والمحال والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازرمؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ولفت إلى تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق والمطاعم ومتابعة كافة الأعمال الأخرى.





طالب اللواء هشام آمنه – محافظ البحيرة مديرية الأوقاف برفع درجة الاستعداد وتجهيز ساحات الصلاة واختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد مع تواجد عدد من الدعاة بكل ساحة للتكبير لصلاة العيد زذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



