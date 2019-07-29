التعليم العالى: توفير 40 مليون فرصة عمل خلال 20 عاما.. فيديو

قال الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات أنه خلال عمل الدراسة الاستراتيجية لاحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى والتى تمت العام الماضى تبين العديد من الأمور منه التغييرات الديمغرافية المستقبلية.



وأضاف عدلى فى حواره لبرنامج " اليوم" أن مصر تستطيع استثمار الثروة الهائلة من الشباب لديها فى وسط قارات الأعمار السنية بها تقترب من الشيخوخة.



وتابع أنه من المتوقع أن تتوافر فى مصر من 30 إلى 40 مليون فرصة عمل شاغرة فى العشرين سنة القادمة.



واستكمل أنه يجب تجهيز الشباب المصرى على أعلى مستوى يضاهى المستويات العالمية من أجل تمكينهم الاستحواذ على سوق العمل الدولية أيضا وليس المحلية فقط.

