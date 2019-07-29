الغوص والإنقاذ .. القائمة النهائية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، القائمة النهائية للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وضمت القائمة كلًا من اللاعبات "سلمي محمد رمضان، جهاد جمعة خميس، نور سامح، جودي شريف، لوجي ياسر، روضة نبيل، حنين خالد، جاسمين وائل، مايا هيثم، حبيبة رأفت، فاطمة أيمن".



وعلى مستوى اللاعبين ضمت قائمة المنتخب كلًا من "مازن محمد، أحمد حسين، أحمد مرسي، عمر بكر، يوسف رمضان، يوسف عبدالفتاح، محمود وليد، أحمد تأمر، أحمد إيهاب، حسن عصام، يوسف وليد".



ويضم الجهاز الفني للمنتخب إسلام شامة رئيسا للجهاز، وفي التدريب كلًا من "فارس أبازيد، هشام خالد، أحمد زكريا" بالإضافة إلى معتز زين الدين مستشار أحمال، فتحي أسامة" مدرب أحمال.



وتقام البطولة في نسختها رقم 16 دوليا للمرة الأولى في قارة أفريقيا ودول الوطن العربي ممثلة في مصر، بمشاركة 330 لاعبا ولاعبة من 31 دولة.



وتشمل الدول المشاركة في البطولة للنسخة الحالية "مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، تونس، الأردن".