رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مبنى كلية الصيدلة بقنا

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، مساء اليوم الإثنين، مبنى كلية الصيدلة بقنا بمرحلتيه الأولى والثانية.



وأكد عباس منصور ، خلال الافتتاح ، أن الإخلاص في العمل هو الذي يحقق النجاح ويساهم في رفعة المجتمع، مشيدًا بمجهودات الجميع في إنشاء كلية الصيدلة، متمنيًا أن تتواصل النجاحات وتصبح من أهم الكليات كما بدأت قوية، موضحًا أهمية دور الصيدلي ومسئوليته في تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض.



بدوره، أشاد الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بإمكانيات كلية الصيدلة وبدايتها القوية وتطورها في زمن قياسي، مقدمًا الشكر للدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على مجهوداته الوافرة في إنشاء هذه الكلية، وما قدمه لجامعة جنوب الوادي طيلة الفترة التي قضاها رئيسا لجامعة جنوب الوادي.