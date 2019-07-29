افتتاح معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية

افتتحت الهيئة العامة للكتاب، اليوم، معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور القس إبرام إيميل وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب.



وعلى هامش الافتتاح؛ اصطحب القس إبرام إميل نائب محافظ الاسكندرية الحضور في جولة داخل الكنيسة المرقسية، حيث قام بشرح تاريخ الكنيسة وأهم الأيقونات التي تحتويها.



من المقرر أن يمتد المعرض في الفترة من ٢٩ يوليو الجارى وحتى ١٠ أغسطس المقبل.



ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٢٠٪ من إصدارات الهيئة العامة للكتاب وغيرها من التخفيضات الأخرى، حيث تتنوع الكتب المعروض بمختلف مجالات المعرفة.