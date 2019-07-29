ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. 5 معلومات عن شراء أضحيتك من وزارة الزراعة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:56 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحي من مزارع الوزارة المختلفة، بأسعار تقل عن الأسواق، وفيما يلي أبرز معلومات 5 عن أضاحي الزراعة:

- تحديد سعر موحد للأضاحي هذا العام كالتالي العجول البقري بسعر 52 جنيها للكيلو القائم.

- العجول الجاموسي بسعر 42 جنيها للكيلو القائم.

- الأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو القائم.

- تطرح الأضاحي في مشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين برايم.

- يمكن الحصول على الأضاحي من خلال الذهاب لأي من شوادر الوزارة أو الأماكن المذكورة والتعاقد على الأضحية واستلامها فورا أو الإنتظار حتى ليلة الأضحية والإستلام حينها.

ترشيحاتنا

شرب ماء من كولدير.. وفاة شاب بحالة تسمم فى الغربية

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في طرابلس

الزراعة تعلن فتح باب حجز الأضاحي.. 1000 للخروف و10 للعجل

موجز الرياضة.. قفشة يغازل الأهلي.. عرض مغر لـ النقاز.. رسالة كهربا لـ الزمالك

ترامب يوقع مرسوما لتعويض عائلات ضحايا 11 سبتمبر

مدرب الوداد السابق يفجر مفاجأة حول فضيحة نهائى دورى الأبطال فى رادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وجيبة قصيرة.. منة فضالي بإطلالة جريئة مع هاني البحيري

من الفرعون الذي حيرت مومياؤه علماء الآثار ؟

تعب طول السنة.. تجار الماشية في دمياط ينتظرون عيد الأضحى لتعويض خسائرهم