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مرأة

بدون أدوية.. صيدلي يكشف حلا سحريا للتخلص من حشرات الشعر نهائيا

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:27 م
صدى البلد
ريهام قدري
يصاب البعض بحشرات الشعر بسبب درجات الحرارة المرتفعة أو الرحلات الصيفية والتجمعات التي تنقل الحشرات بين الأشخاص

وقدم الصيدلي باهر السعيد علي برنامج في الكبسولة المذاع علي قناة صدى البلد حلا بسيطا للتخلص من حشرات الشعر من خلال استخدام زيت طبيعي مثل زيت الزيتون زيت السمسم أو أي زيت طبيعي بالصيدليات

الطريقة
يغسل الشعر ويدهن ويدلك جيدا ثم تتم تغطيته الشعر بكيس بلاستيك لمنع وصول الهواء للحشرات من الليل حتي صباح لمدة 12 ساعة
وفي الصباح يتم استخدام المشط الضيق حتي يتم اخراج الحشرات الميتة من الشعر وتكرر مرتين في الأسبوع. 

ويتم استخدام الخل من خلال وضعه علي الشعر والتدليك جيدا، ثم يغسل بعد نصف ساعة من الخل وتكرر العملية .

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