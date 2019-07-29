أول مهرجان لـ الأضاحي في مصر .. تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالسوق

قال المهندس محمد الجمال، مؤسس مبادرة مشروع إحياء الخراف البرقي وماعز البور، إنه تم اختيار مدينة نصر لإقامة مهرجان الأضاحي استعدادًا لموسم عيد الأضحى، حيث يقدم المهرجان تخفيضات تصل إلى 20% عن المعروض بالأسواق.



وأضاف الجمال، أن المهرجان يقام خلف جنينة مول لما تتميز به المنطقة من كثافة سكانية عالية، مشيرًا إلى أن المهرجان سيقام تحت رعاية محافظ القاهرة، وإشراف العميد طارق محمد رئيس حى غرب مدينة نصر.



وأشار إلى أنه تم تجهيز ما يقرب من 4 آلاف خروف برقي، وعجل بلدي، لهذه المناسبة الشرعية، مؤكدًا أن هناك إقبالا من المستهلكين على الخروف البرقي لما يتميز من حلاوة المذاق وانخفاض نسبة الدهون بالاضافة إلى نسبة التصافي العالية من اللحوم.



وقال إن المهرجان يقدم العديد من المفاجآت طول موسم عيد الاضحي كما أنه تمت مراعاة الجوانب البينية والحفاظ عليها حيث تجري عملية ذبح الأضحية من خلال مجازر آلية متنقلة لأول مرة بمصر.



من جانبه قال الدكتور إبراهيم ياقوت العرش، القائم على إدارة المهرجان، إن هذا المهرجان يقام لأول مرة بمصر للأضاحي.



وأضاف أن المهرجان يضم أغلب الخدمات اللازمة لتلك المناسبة الشرعية منها بيع الخراف ثم خدمة ما بعد البيع من تعبئة وتجزئة وتغليف اللحوم وكذلك خدمة الطهي، كما أن منطقة المهرجان تضم منطقة ترفيهية والعابا للأطفال وأماكن انتظار سيارات ومنطقة انتظار العملاء.