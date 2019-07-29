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طريقة تحضير دجاج بالبشاميل اللذيذ

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:11 م
طريقة عمل دجاج بالبشاميل
طريقة عمل دجاج بالبشاميل
آية التيجي
يمكن تقديم البشاميل بعدة طرق، حيث إنه من أشهى المأكولات التي يمكن أن تعد خلال وقت الغداء، خصوصا أنه محبب بالنسبة للأطفال والكبار، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج بالبشاميل، وإليكم الوصفة بالتفصيل، وذلك على طريقة الشيف سنان بطرس.

وقت التحضير: ٣٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٦٠ دقيقة
الكمية: 4 أفراد

يمكن أن تجربي وصفة طريقة تحضير دجاج بالبشاميل اللذيذة، وهي من الوصفات العالمية، والتي يمكن أن تحضيرها على مائدتك بخطوات سهلة جدا، وسوف تبهري الجميع بطعمها اللذيذ.

طريقة تحضير دجاج بالبشاميل

مقادير دجاج بالبشاميل:
1 دجاجة مسلوقة
2 ملعقة صلصة طماطم
2 ملعقة سمن
1 بصلة مبشورة رفيع
2 فلفل أخضر مقطع رفيع
5 ملعقة جبن رومي مبشور
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة صغيرة بهار
2 كوب من البشاميل

طريقة عمل دجاج بالبشاميل:
1- قطّعي الدجاجة إلى أجزاء مناسبة وانزعي العظم والجلد وتبّليها بالملح، الفلفل والبهار.
2- حمّري البصلة حتى يصفر لونها ثم اضيفي الفلفل الأخضر، الدجاج وصلصة الطماطم واتركيها على النار حتى تتسبك.
3- ادهني طبق فرن بالسمن ثم اسكبي فيه الخليط السابق.
4- اسكبي مقدار البشاميل على الدجاج وغطّي الوجه بالجبن الرومي المبشور.
5- ادخليه الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ثم قدميه ساخنًا.
طريقة تحضير دجاج بالبشاميل طريقة تحضير دجاج بالبشاميل
طريقة تحضير دجاج بالبشاميل طريقة تحضير دجاج بالبشاميل
طريقة تحضير دجاج بالبشاميل طريقة تحضير دجاج بالبشاميل

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