الثقافة الرياضية تدشن صالون الإعلامي فهمي عمر

يطلق الاتحاد المصري للثقافة الرياضية غدا الثلاثاء صالونه الثقافي الذي يحمل اسم الإذاعي الرائد فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وصرح أشرف محمود رئيس الاتحاد أن الصالون سيحمل اسم الخال فهمي عمر كونه صاحب تجربة كبيرة وخبرة طويلة في المجال الإعلامي والرياضي وكان شاهد عيان على العديد من الأحداث الرياضية والسياسية المصرية والعربية والأفريقية والدولية.



يهدف المؤتمر إلى تحقيق التواصل والحوار بين الأجيال لنقل الخبرات وصقل التجارب بما ينعكس إيجابا على المجتمع ويستفيد منها الوطن ويتعرف الشباب على تاريخ بلدهم.



ويتحدث فهمي عمر في الصالون عن ثورة يوليو ١٩٥٢ التي كان شاهد عيان على بيانها الأول الذي تلاه الرئيس الراحل محمد أنور السادات ويحكي تفاصيل مادار قبل قراءة البيان والساعات الأولى للثورة وتفاعل الشعب مع الضباط الأحرار كما يتعرض الخال للدور الرائد للإذاعة المصرية بوصفها منارة التنوير وذاكرة الأمة.