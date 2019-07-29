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التعليم العالي: رفع تصنيف الجامعات المصرية يوفر للطالب العمل الدولي.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:09 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات أن رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي سيؤدى الى جذب المزيد من الطلاب الوافدين ودعم الاقتصاد المصرى، فضلا عن تمكين الطالب المصرى من السفر للخارج بعد تخرجه ليتمكن من الحصول على فرص العمل الدولية .

وقال عدلى، فى حواره لبرنامج " اليوم"، عبر فضائية" دى ام سى "، ان الدراسة الاستراتيجية لاحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى التى تمت العام الماضى بحثت فى أهم هدفين لرؤية مصر 2030 وهما ان تكون مصر ضمن اقوى 30 اقتصادا على مستوى العالم ورفع مستوى معيشة المواطن .

وأضاف عدلى أنه من ضمن الامور التى حرصت الدراسة على التوصية بها هو العمل على رفع تصنيف الجامعات مشيرا الى انه كانت هناك لجنة فى الوزارة تقوم بهذا الامر.

وأشار إلى أنه تم فى الفترة الاخيرة رصد ارتفاع تصنيف العديد من الجامعات المصرية على المستوى العالمى وهو ما يمنحنا الفرصة للبدء فى توفير تكاليف البعثات للخارج.

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