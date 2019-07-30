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برلمان

نائب: 19 مليار جنيه قيمة متأخرات ضرائب على مصلحة الجمارك

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 03:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
معتز الخصوصى
قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلى البرلمان، ومن المقرر أن تناقشها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار الفقى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الجمارك الجديد يعالج مشاكل الجمارك و يتلافاها ، كما أنه يساعد على جذب إيرادات الدولة وتقليل العجز فى الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الجمارك.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القانون الجديد يحارب الفساد فى مصلحة الجمارك والموانئ، بحيث يكون رادع لكل فاسد، مشيرا إلى أن هناك متأخرات من الضرائب على الجمارك تصل إلى 19 مليار جنيه، ولابد من تحصيلها لدعم الموازنة العامة للدولة.

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد د. علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

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