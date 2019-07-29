ضبط 137 قضية تموينية خلال 24 ساعة بالمحافظات

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 137 قضية تموينية خلال 24 ساعة، بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة)؛ لحيازته وتجميعه كميات من الأدوية قدرها 13 ألفا و500 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج أمراض (القلب، العظام والمفاصل، ضغط الدم، المعدة، النقرس) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها في شهري أبريل ونوفمبر 2018، وبعضها مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا للبيع والتداول في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط اثنين من مسئولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة)؛ لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 563 ألفا و378 جنيها، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والشركة المختصة، بأن المبالغ المستولى عليها تحصل المتهمان عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (14) قضية أسطوانات بوتاجاز بعدد (107) إسطوانات بنطاق محافظات (القاهرة- الإسكندرية- المنوفية- الغربية- الدقهلية- بورسعيد- الشرقية- أسيوط- قنا)، شملت (7 قضايا بلغت مضبوطاتها 104 أسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، و3 قضايا استخدام أسطوانات في غير الغرض بلغت مضبوطاتها 3 أسطوانات، و4 قضايا عدم مزاولة النشاط وغلق مستودع)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.



كما تم ضبط (5) قضايا تجميع مواد بترولية بنطاق محافظة بني سويف، شملت (4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، وقضية عدم وجود سجل 21 بترول)، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

أ د ه/ع ص.