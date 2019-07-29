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«التعليم العالي» تطالب بتحويل براءات الاختراع إلى منتجات.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:32 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي ان كليات القمة هى تلك التى تتعلق باحتياجات سوق العمل لها.

وأضاف رفعت فى حواره لبرنامج " اليوم" انهم يريدون تغيير الصورة الذهنية عن العلماء والتى كانت عبارة عن وجودهم فى المعامل فقط ولكن الان هناك ارادة لإقحامهم من اجل حل المشاكل الموجودة .

وتابع ان اكثر دليل على الارادة لاقحام العلماء من اجل حل المشاكل الموجودة هو القانون الصادر العام الماضى "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" والذى يتيح للمرة الاولى للجامعات والمراكز البحثية تأسيس شركات من الابتكارات التى تصدر عنها.

واستكمل أن الابتكارات التى تنتج من البحث العلمى التى يمكن ان تتحول الى براءات الاختراع يمكن ان تكون منتجات فى كافة المجالات .

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