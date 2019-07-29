شاهد.. اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل مهرجان الأطعمة في كاليفورنيا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يبرز اللحظات الأولي من حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء الاحتفال بمهرجان الأطعمة.

يظهر الفيديو حالة من الاضطراب والقلق بين المواطنين عقب سماع إطلاق النار أثناء مسابقة مهرجان الأطعمة بولاية كاليفورنيا.





وأعلنت الشرطة الأمريكية أنه من المرجح أن يكون هناك شخص آخر متورط في إطلاق النار في كاليفورنيا، وتقوم قوات الشرطة بالبحث عنه.



