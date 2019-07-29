قوامها 12 ألف حاج.. التضامن: 50% من أعضاء البعثة سافروا إلى السعودية.. فيديو

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إننا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام المسافرين من مصر.



وأضاف " عبد الموجود " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة" ، قائلا:"12 ألف حاج قوام بعثة حج التضامن يمثلون 27 محافظة على مستوى الجمهورية وبالإضافة إلى 335 حاجا من حصة الهيئات والوزارات تم ضمهم لبعثة حج وزارة التضامن".



وتابع:" هناك تعاون كامل بين كافة بعثات الحج المصرية التي تسافر إلى السعودية ونحن معنيون بخدمة حجاج الجمعيات الأهلية ".



وأكمل:" ما يقرب من 50 % من الحجاج غادروا إلى الأراضي السعودية وهناك 2800 حاج في المدينة ومثلهم في مكة المكرمة".

