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قوامها 12 ألف حاج.. التضامن: 50% من أعضاء البعثة سافروا إلى السعودية.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:55 م
الحج
الحج
هاني حسين
قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إننا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام المسافرين من مصر.

وأضاف " عبد الموجود " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة" ، قائلا:"12 ألف حاج قوام بعثة حج التضامن يمثلون 27 محافظة على مستوى الجمهورية وبالإضافة إلى 335 حاجا  من حصة الهيئات والوزارات تم ضمهم لبعثة حج وزارة التضامن".

وتابع:" هناك تعاون كامل بين كافة بعثات الحج المصرية التي تسافر إلى السعودية ونحن معنيون بخدمة حجاج الجمعيات الأهلية ".

وأكمل:" ما يقرب من 50 % من الحجاج غادروا إلى الأراضي السعودية وهناك 2800 حاج في المدينة ومثلهم في مكة المكرمة".

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