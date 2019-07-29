موجز بالفيديو| تنسيق المرحلة الثانية 2019.. محمد صلاح يؤدي العمرة.. معلومات لا تعرفها عن الطريشة‎

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية والأدبية، فحدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية للشعب العلمية بـ175673 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية، حدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلاب.
كما نشر الموقع.. ظهر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في صورة متداولة على مواقع التواصل وهو يؤدي مناسك العمرة.
فيما نشر الموقع ايضًا.. سادت حالة من الفزع بين أهالي التجمع الخامس بعد ظهور ثعبان الطريشة في المنطقة التابعة للقاهرة الجديدة، لذلك استعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن ثعبان الطريشة نقدم معلومات وكيفية الوقاية من لدغته.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن الشاغرة بكليات الشعبة العلمية والأدبية، فحدها الأدنى من 320 درجة فأكثر، أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الثانية للشعب العلمية بـ175673 طالبًا، بينما الشعبة الأدبية، حدها الأدنى من 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68,05% لأقل من 328 درجة بـ 54305 طلاب.
كما نشر الموقع.. ظهر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في صورة متداولة على مواقع التواصل وهو يؤدي مناسك العمرة.
فيما نشر الموقع ايضًا.. سادت حالة من الفزع بين أهالي التجمع الخامس بعد ظهور ثعبان الطريشة في المنطقة التابعة للقاهرة الجديدة، لذلك استعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن ثعبان الطريشة نقدم معلومات وكيفية الوقاية من لدغته.