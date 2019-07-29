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أخبار العالم

شاهد.. ولي العهد السعودي في مراسم دفن عمه بندر بن عبد العزيز

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:03 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان ال سعود
عرفة البنداري
تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو لحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مراسم دفن دفن الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من 1923، وتوفي في 28 يوليو 2019، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

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