التضامن: الحجاج يتلقون العلاج مجانا داخل المستشفيات السعودية.. فيديو

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم حريصون على توفير وسائل مواصلات ملائمة لنقل الحجاج، مضيفا:" موديلات الأتوبيسات لا تقل عن عام 2016".



وأضاف " عبد الموجود " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة"، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجانب السعودي لتسهيل تنقلات الحجاج في الأراضي المقدسة.



وتابع:" تطوير إلكتروني في المملكة العربية السعودية في منظومة إصدار التعاقدات أو التأشيرات وكافة الخدمات المقدمة للحجاج، وهناك تيسيرات للحجاج في الفنادق بالتنسيق مع الجانب السعودي".



وأكمل:" تم إدخال بيانات الحجاج الطبية على بوابة الحج الموحدة وكافة البيانات الطبية تم إرسالها للبعثة الطبية المصرية لتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهم، وأي حاج يتلقى العلاج بالمجان في المستشفيات السعودية".

