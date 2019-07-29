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التضامن: الحجاج يتلقون العلاج مجانا داخل المستشفيات السعودية.. فيديو

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:04 م
بعثة الحج
بعثة الحج
هاني حسين
قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إنهم حريصون على توفير وسائل مواصلات ملائمة لنقل الحجاج، مضيفا:" موديلات الأتوبيسات لا تقل عن عام 2016".

وأضاف " عبد الموجود " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة"، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجانب السعودي لتسهيل تنقلات الحجاج في الأراضي المقدسة.

وتابع:" تطوير إلكتروني في المملكة العربية السعودية في منظومة إصدار التعاقدات أو التأشيرات وكافة الخدمات المقدمة للحجاج، وهناك تيسيرات للحجاج في الفنادق بالتنسيق مع الجانب السعودي".

وأكمل:" تم إدخال بيانات الحجاج الطبية على بوابة الحج الموحدة وكافة البيانات الطبية تم إرسالها للبعثة الطبية المصرية لتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهم، وأي حاج يتلقى العلاج بالمجان في المستشفيات السعودية".

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