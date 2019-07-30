للحد من حالات الطلاق.. محافظ الإسماعيلية يقرر غلق المقاهي بعد منتصف الليل.. نواب يطالبون بتعميمه على مستوى الجمهورية.. وتقديم الموعد للتاسعة.. وبرلماني يحذر من انعكاس القرار السلبي على الساحة

برلمانية تطالب بإغلاق المقاهي والمحال العامة الساعة 9 مساء

لأسباب اجتماعية واقتصادية.. برلماني يطالب بتعميم إغلاق المقاهي ليلا بعد قرار الإسماعيلية

برلماني: إغلاق المقاهي ليلا ربما يتسبب في ضرب السياحة





أصدر محافظ الإسماعيلية، اللواء حمدي عثمان، قرارًا، بغلق المقاهي بداية من الساعة الواحدة منتصف الليل، في فصل الصيف، والثانية عشرة في فصل الشتاء، وذلك للحد من الطلاق، وجاء ذلك خلال كلمته فى فعاليات اللقاء الجماهيرى الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، والذى ينظمه مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسات الدولة، تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة تنشئة بناء"، وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج، ودعم الترابط الأسري، أمس الاثنين.





ولاقى القرار تأييدًا من نواب البرلمان، وطالبوا بتعميمه على مستوى الجمهورية، لما يمثله استمرار فتح المقاهي لما بعد منتصف الليل من مشاكل اجتماعية واقتصادية، فيما كان هناك تحفظًا على أسلوب تطبيقه.





في البداية، طالبت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، بغلق المقاهي والمحال العامة في وقت متقدم من الليل، بحيث يكون في الساعة 9 مساءًا، مؤكدةً على ضرورة إصدار القرار، حتى يتم التخلص من حالة الخمول وسهر الليل والنوم بالنهار، الأمر الذي أثر كثيرًا على العمل.





وأشادت "نصير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بقرار محافظ الإسماعيلية، بغلق المقاهي بداية من الساعة الواحدة، منتصف الليل، في الصيف، والثانية عشر، منتصف الليل، في الشتاء، مشيرةً إلى أنه ربما يؤثر القرار بشكل أو بآخر، على الحد من حالات الطلاق.





وأضافت، عضو البرلمان، أن قرار تحديد موعد لغلق المقاهي، لا ينعكس فقط على القضاء على المشاكل الاجتماعية، وإنما سيكون له تاثير إيجابي على العمل والإنتاج، متابعة: "لن ننهض في ظل حالة الكسل السائدة والتي لا يستيقظ على إثرها المواطنون إلا بعد مُضي معظم النهار".





في السياق ذاته، طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بتعميم قرار محافظ الإسماعيلية الخاص بإغلاق المقاهي في الواحدة منتصف الليل، للحد من حالات الطلاق، على جميع المحافظات.





وقال "أبو حامد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن القرار لا يجب أن يقتصر فقط على المقاهي، وإنما يكون معمم على جميع المحلات العامة أيضًا"، مطالبًا بضرورة أن يكون قرار محافظ الإسماعيلية تجربة وخطوة لتعميمها على مستوى الجمهورية.





وأضاف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بالبرلمان، أن استمرار عمل المقاهي إلى ما بعد منتصف الليل، يخلق كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مما يحدث حالة توتر مجتمعي وأسري، يجب مواجهتها.





في المقابل، تحفظ النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على القرار، بقوله،: "القهاوي متنفس للناس تهون عن نفسها ولو فضلوا جوا البيت هيعملوا خناقات أكتر وحالات الطلاق هتزيد".



