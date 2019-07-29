أستاذ تمويل: تراجع التضخم مؤشر نجاح للاقتصاد القومي.. فيديو

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والإستثمار، إن تراجع مؤشرات التضخم قصة نجاح للإقتصاد، مضيفا:" تجاوزنا مرحلة الصعوبة في مؤشرات التضخم".



وأضاف " بدرة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم "، المذاع على قناة " الحياة" ، أن قيمة الجنيه أمام الدولار كان بـ 20 جنيه ولكنه وصل الآن إلى 16.5 جنيه، وذلك دليل على إيجابية مؤشرات الإقتصاد.



وتابع:" زيادة معدلات السياحة توفر عملة صعبة ترفع من قيمة الجنيه، ومعدلات التصدير ارتفعت بشكل كبير ووصلت لأكثر من 27 مليار دولار مقارنة بـ 15 مليار دولار منذ عامين.



وأكمل:" لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي منذ 7 شهور، ووفرنا أكثر من 2 مليار دولار في السنة، ووفرنا استيراد الطاقة وبدأنا في تصدير الطاقة بما يزيد من تحسن معدلات الاقتصاد، كما تم تحسين مواصفات الزراعة من أجل تصدير المحاصيل الزراعية للخارج".