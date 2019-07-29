حزب المحافظين يطالب الرئيس السيسى بحماية العمالة غير المنتظمة

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحماية العمالة غير المنتظمة الذين لم يتم تمثيلهم بمؤتمر "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن هذه العمالة تمثل جزءًا كبيرًا من قوة العمل المصرية، حيث تتواجد في مختلف القطاعات وتمثل قوة منتجة كونها لا تخضع لصاحب عمل محدد، بل يتحصل العاملون فيها رواتبهم باليومية طبقًا لظروف العرض والطلب.



وقال "خليفة" فى بيان صحفى له، إن تلك العمالة تعاني من مشكلات أبرزها عدم وجود تأمين صحي يشملهم، أو معاشات حكومية لهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الأزمات في ظل غياب دور الحكومة عن مآسي تلك العمالة، والتي تبحث عن حقوق مشروعة باعتبارها تمثل ثلاثة أرباع العمالة المصرية، مشيرُا إلى أن الدستور المصري لعام 2014 راعى وكفل حقوق هذة العمالة فى نص المادة 17.



وأضاف، أنه يجب إدراج العمالة غير المنتظمة فى التنظيمات النقابية، وإنشاء نقابات عمالية تطالب بحقوقهم وتدافع عنها، ووضع مظلة تأمينية للعمالة لها، والتأمين على العمال المؤقتين، مشددًا على أهمية مراعاة المشرع فى إعداد قانون العمل الجديد، وأن يضع بابًا كاملًا لمعالجة القصور التشريعية والتنفيذية لحقوق وحماية العمالة غير المنتظمة.



وتابع، أن العاملين ضمن العمالة الموسمية أو المؤقتة يعيشون ظروفًا اقتصادية سيئة، فبمجرد انتهاء مدة عملهم لا توجد لهم حقوق ولا تأمينات أو معاشات، لذلك من الضرورى تقنين وضعهم وسن قانون يحمى حقوقهم، مؤكدًا على ضرورة حصر العمالة غير المنتظمة فى مصر لتحديد عددها الفعلي والحقيقى.