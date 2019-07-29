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برلمان

وكيل رياضة البرلمان يطالب بتكريم منتخب شباب اليد بعد حصوله على برونزية العالم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:03 م
شباب اليد
شباب اليد
معتز الخصوصى
توجه الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقيادى بحزب مستقبل وطن بالتهنئة والتحية لمنتخب الشباب لكرة اليد لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم وتحقيق المركز الثالث بإسبانيا.

وأشاد " حسين " فى بيان له اصدره اليوم بالأداء الرائع لنجوم مصر من هذا الشباب الواعد ولكل أعضاء المنتخب بقيادة جهازه الفني الوطني مؤكدا انهم أسعدوا الشعب المصرى.

ووجه الدكتور محمود حسين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان فى مقدمة من أشادوا بهؤلاء الأبطال.

وطلب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تكريم هذا المنتخب وتقديم جميع أوجه الدعم له.

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