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حوادث

بتهمة إهانة الزند ..الحبس سنتين لمحامى هشام جنينة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:45 م
المستشار أحمد الزند
المستشار أحمد الزند
اسلام مقلد - عمرو خليفة
قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة المحامى على طه بالحبس سنتين لسب وقذف المستشار أحمد الزند و 2 مستشارين بنادى القضاة.

وكان صالح الدرباشي قدم بلاغا وكيلا عن المستشار أحمد الزند، بلاغا ضد المحامي على طه علي خلفية إثبات مقولة له بمحضر جلسة بقضية أخرى قرر فيها أن المجنى عليهم شوية نصابين واستشهد بمستشارين آخرين وأن المستشار أحمد الزند يفرض سيطرته عليهم ويقوم بأمرهم بتنفيذ تعليماته.

وحركت النيابة العامة القضية وتم التحقيق مع المحامى على طه وأقر بذات المقولة فى التحقيقات وتم إحالته للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

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