فتش عن البزنس.. تنظيم الأسرة يكشف حقيقة تسبب حبوب منع الحمل في الإصابة بالسرطان..فيديو

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن هناك شائعات تم إطلاقها حول نقص حبوب منع الحمل في مصر مؤكدة أن هناك خلطا بين نقص حبوب منع الحمل الموجودة في الصيدليات والحبوب المستوردة الغالية الثمن ويتراوح ثمنها من بين 30 لـ 65 جنيها.





وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على فضائية "TeN"، أن حبوب منع الحمل متواجدة بشكل كبير جدًا في الوحدات الصحية ومدعومة من وزارة الصحة بما يقرب من 98% من سعرها، كما أنها تُقدم في القرى الأكثر فقرًا مجانًا.





وتابعت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان أن حبوب منع الحمل الموجودة في مصر مُصنعة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وكل سيدة لها وسيلة مختلفة عن الاخرى، نافية ما تردد عن أن حبوب منع الحمل محلية الصنع تُسبب أورام سرطانية، مضيقة: حبوب منع الحمل المصرية بريئة تماما من هذا الاتهام.



