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أحمد موسى: بوابة العمرة المصرية لحماية المعتمرين من النصب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة السياحة خصصت بوابة إلكترونية لحجز رحلات العمرة من خلال الدولة، منوهًا بأن العديد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب في العمرة ولهذا السبب تم إنشاء البوابة. 

وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهة الوحيدة المسموح لها تنظيم العمرة هذا البوابة الإلكترونية، والتي تمنع النصب وتوفر الغطاء الآمن للمصريين. 

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم بوابة العُمرة المصرية، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ومراقبتها.

وقالت وزرة السياحة أن كل الشركات المنوط بها سفر العمرة موجودة في البوابة وكل من هو خارج البوابة غير قانوني.

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