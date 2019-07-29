النائب عاصم مرشد: شباب مصر سيبهر العالم من العاصمة الإدارية الجديدة

أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أهمية انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا ولمدة يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن ثقته الكاملة فى ان الشباب المصرى الواعد سيبهر العالم كله من عاصمة " الشباب " و "المسقبل" معتبرا هذه العاصمة الإدارية الجديدة الشابة بأنها إنجاز تاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يتعرف العالم كله عليها خلال انعقاد هذا المؤتمر من داخلها.



وقال "مرشد" فى بيان له أصدره اليوم أن وجود الشباب المصرى ومن جميع المحافظات إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال، وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية ليبحثوا معا رسم وطرح أهم قضايا المجتمع المصري على مدى يومين ورؤيتهم المتعلقة بالمستقبل فى حضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون له دوره الإيجابى على تنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر عن هذا المؤتمر الذى سيكون تاريخيا باعتباره أول مؤتمر لشباب مصر ينعقد داخل عاصمتهم الجديدة إضافة إلى أن هذا المؤتمر سيكون له تأثيره الإيجابى والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.



مؤكدا أن وجود منصة للحوار مع الشباب المصرى فى حضور ومشاركة الرئيس السيسى بنفسه جعل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من جميع المؤتمرات الشبابية الست السابقة.



واعتبر النائب عاصم عبد العزيز مرشد جلسة " اسأل الرئيس " واحدة من أهم جلسات المؤتمر خاصة أن الرئيس السيسى يحرص دائما على الاستماع والإجابة بكل صراحة ووضوح على أى تساؤلات للشباب المصرى وبدون خطوط حمراء فى سابقة لم نشهدها من قبل، مؤكدا أن هذه الجلسة ستحظى باهتمام كبير وغير مسبوق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

