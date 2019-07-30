المحافظين عن صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص: لا يضيع حق ورائه مطالب



رحب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، بنتائج الحوار المجتمعى الذى دار بين وزارة القوى العاملة وممثلى المجلس الأعلى للأجور جيدة جدًا، والتى انتهت بإقرار صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لعمال القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.



وأضاف "خليفة" فى بيان له، أنه لا يمكن إضاعة حق ورائه مطالب، لذلك استجابت وزارة القوى العاملة لمطالب عمال القطاع الخاص بتخصيص 10% علاوة من الأجر التأميني بحد أدنى 75 جنيهًا وأقصى 150 جنيه، لافتًا إلى أن العمال في انتظار منشور الوزارة خلال أيام، خاصة بعد التوافق بين المجلس الأعلى للأجور وممثلي العمال وأصحاب الأعمال حول الحد الأدنى لأجور العمالة في القطاع الخاص.



وتابع، أن هذا القرار متوافق مع القواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية، مع ضرورة تقديم الأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع العلاوة.

