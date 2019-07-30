ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المحافظين عن صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص: لا يضيع حق ورائه مطالب

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 05:00 ص
شعبان خليفة، رئيس
شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين
معتز الخصوصى

رحب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، بنتائج الحوار المجتمعى الذى دار بين وزارة القوى العاملة وممثلى المجلس الأعلى للأجور جيدة جدًا، والتى انتهت بإقرار صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لعمال القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع العام.

وأضاف "خليفة" فى بيان له، أنه لا يمكن إضاعة حق ورائه مطالب، لذلك استجابت وزارة القوى العاملة لمطالب عمال القطاع الخاص بتخصيص 10% علاوة من الأجر التأميني بحد أدنى 75 جنيهًا وأقصى 150 جنيه، لافتًا إلى أن العمال في انتظار منشور الوزارة خلال أيام، خاصة بعد التوافق بين المجلس الأعلى للأجور وممثلي العمال وأصحاب الأعمال حول الحد الأدنى لأجور العمالة في القطاع الخاص.

وتابع، أن هذا القرار متوافق مع القواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية، مع ضرورة تقديم الأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع العلاوة.

ترشيحاتنا

عواد يكشف موقف الأهلي من التفاوض لضمه في ميركاتو الصيف

حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه وأخته بعد الوفاة.. الإفتاء توضح موقف الشرع

ذهب وماس فالصو.. كيف سرقت صديقة الفنانة شيرين سيف النصر مجوهراتها

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها

رسالة من محمد الشناوي لمجلس إدارة الأهلي والجماهير

خسائر بالملايين.. المعمل الجنائي ينتهي من معاينة شركة السياحة المحترقة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل البلدي والمزمار.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور

استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها