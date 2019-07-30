ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية لـ13.82 مليار جنيه في إبريل

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 08:39 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك لـ13.821 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 12.9 مليار جنيه في مارس من نفس العام بفارق 921 مليون جنيه،ومقارنة بـ 12.914 مليار جنيه في فبراير من 2019 بفرق907 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية بلغت 11.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 10.923 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 10.944 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.

ووصلت أرصدة الأوراق المالية لقطاع الصناعة لـ 2.6 مليار جنيه مقابل 2.155 مليار جنيه في مارس من العام الجاري ومقارنة بـ 2.4 مليار جنيه في فبراير من نفس السنة.

ووصلت أرصدة الأوراق المالية لقطاع التجارة لـ 895 مليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 922 مليون جنيه ومقارنة بـ 628 مليون جنيه في فبراير السابق له.

ترشيحاتنا

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيلى باندا 2015 بعد التخفيضات ..فيديو

بريطانيان يرفضان إعطاء ابنهما مصل الأنفلونزا لاحتوائه على لحم الخنزير

كريم شحاتة يكشف عن هوية مدرب الزمالك الجديد

أيمن شوقي: الأهلي تعرض للظلم كثيرا.. والزمالك أهدى الدوري للأحمر‏

شريف مدكور يكشف تفاصيل جديدة حول مرضه: شعري بدأ يتساقط.. فيديو

بعد ساعات.. الحكم على 26 متهما في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل البلدي والمزمار.. أسر شباب اليد يستقبلونهم بالورود.. صور

استقبال حافل لبعثة منتخب الدراجات بمطار القاهرة بعد حصدها 21 ميدالية.. صور

كاش مايوه كت وبدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها.. شاهد إطلالة جذابة مع ابنتها