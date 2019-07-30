المركزي: ارتفاع أرصدة الأوراق المالية لـ13.82 مليار جنيه في إبريل



ووصلت أرصدة الأوراق المالية لقطاع الصناعة لـ 2.6 مليار جنيه مقابل 2.155 مليار جنيه في مارس من العام الجاري ومقارنة بـ 2.4 مليار جنيه في فبراير من نفس السنة.



ووصلت أرصدة الأوراق المالية لقطاع التجارة لـ 895 مليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 922 مليون جنيه ومقارنة بـ 628 مليون جنيه في فبراير السابق له.



ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك لـ13.821 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 12.9 مليار جنيه في مارس من نفس العام بفارق 921 مليون جنيه،ومقارنة بـ 12.914 مليار جنيه في فبراير من 2019 بفرق907 مليون جنيه.قال تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي أرصدة الأوراق المالية بالعملة المحلية بلغت 11.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 10.923 مليار جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 10.944 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.