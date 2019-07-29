نائب رئيس غرفة شركات السياحة: تفعيل بوابة إلكترونية لتنظيم العمرة والحفاظ على المواطنين



وتابع :" الفترة القادمة ستشهد تطورا أكثر داخل البوابة لمعرفة كافة الأمور التي تتناسب مع إمكانيات المواطن المالية ".



وأكد ان التأشيرة الخاصة بأداء مناسك العمرة لا يتم صدورها إلا من خلال الموافقة عليها وذلك عن طريق الحجز من خدمات البوابة الإلكترونية التي تم تدشينها لتنظيم العمرة .



وواصل :" لا يجوز لأي شركة العمل في مجال العمرة إلا من خلال البوابة الالكترونية ويجب علي كافة الشركات الالتزام بالتعليمات "، موضحا انه في حالة مخالفات التعليمات سيتم الخضوع للقانون.



وأكد انه سيتم تفعيل تلك البوابة بداية من الشهر المقبل مع انطلاق موسم العمرة .



قال باسل السيسي ، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ، إن فكرة تدشين بوابة إلكترونية لتنظيم العمرة جاءت من أجل تسهيل الإجراءات علي الحجاج المصريين والحفاظ علي حقوقهم.وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية " سي بي سي "، ان كافة الشركات التي تعمل في مجال العمرة أصبحت مسجلة علي البوابة الإلكترونية، من أجل الاطمئنان علي صحة الاجراءات، بالاضافة الى الخضوع لخدمات البوابة التابعة لوزارة السياحة المصرية .وأوضح أن البوابة تتيح معرفة كافة الأماكن التي يتواجد بها، بالإضافة إلى معرفة الاسعار وكافة الخدمات والتواصل مع كافة المسؤولين .