عواد مطلب زمالكاوي يشعل تويتر .. ومغردون :اللي يشترينا نشتريه

دشن عدد من جماهير الزمالك هاشتاج #عواد_مطلب_زملكاوي وتصدر الهاتشاج قائمة الاكثر تدوالا عبر موقع التواصل الاجتماعى .



وجاء الهاشتاج بناء على رغبة محبي الابيض للتعاقد مع محمد عواد حارس الفريق الأول لنادي الاسماعيلي في اقرب وقت، تعويضا لغياب محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الذي سيغب فترة بسبب الاصابة التي تعرض لها اثناء مشاركته بمعسكر المنتخب في بطولة الامم الافريقية.



الحارس الكبير هو اللي فرق مع الزمالك ماتشات الدوري #عواد_مطلب_زملكاوي



يكفي ان عواد زملكاوي وهيفرق معانا دا غير انه موهبه كبيره وكمان دا لاعب بيحب الزمالك من نوعيه جنش وطارق حامد #عواد_مطلب_زملكاوي



#عواد_مطلب_زملكاوي

ياريت تخلصوا إتمام الصفقه عاجلا



#عواد_مطلب_زملكاوي ❤️🇦🇹👑💪🏻

اللي يشترينا نشتريه 🙏🏻



#عواد_مطلب_زملكاوى

ولاخر عمرى زملكاوى انا