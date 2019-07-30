على بياعين العنب.. موسم الحصاد في الأقصر بهجة ورزق وخير.. صور

بهجة تملأ كل الوجوه، واحتفالية غير منتهية في عشق تلك الأيام التي تبزغ فيها حبيبات العنب وتتدلى من العناقيد لتعلن موسم الحصاد في الأقصر.



يخرج كل صباح مع بدء موسم حصاد العنب العشرات من العمال المتخصصين فى جنى الثمار بطريقة تحفظها لكى تكون جاهزة للتصدير، وهناك عدد من المزارع المتخصصة فى إنتاج الثمار لتصديرها خارج مصر بعد تجميعها وتبريدها فى مراكز التعبئة المتخصصة بالأقصر.









ويعتبر مركز إسنا جنوب الأقصر من أولى المناطق فى العالم فى إنتاج عنب السوبيريور وهو من الأصناف المبكرة جدًا فيبكر فى النضج بمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع قبل دول شرق آسيا - حسبما يقول الدكتور ياسر أحمد السيد أخصائى بساتين وفاكهة - وتعتبر خاصية النضج المبكر ميزة فى التصدير ما يجعل سعره أعلى من أى دولة أخرى مصدرة.

الجميع ينتفعون بموسم حصاد العنب، العمال الزراعيين الذين يجدون أقواتهم في المزارع، وأصحاب المزارع الذين يحتفون بالإنتاج، بينما ينشط متخصصون في تعبئة وتغليف وحفظ الإنتاج للبيع أو التصدير.ويعتبر مركز إسنا جنوب الأقصر من أولى المناطق فى العالم فى إنتاج عنب السوبيريور وهو من الأصناف المبكرة جدًا فيبكر فى النضج بمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع قبل دول شرق آسيا - حسبما يقول الدكتور ياسر أحمد السيد أخصائى بساتين وفاكهة - وتعتبر خاصية النضج المبكر ميزة فى التصدير ما يجعل سعره أعلى من أى دولة أخرى مصدرة.





وأضاف أن المساحة المنزرعة هذا العام بالمركز حوالى 389 فدانا ويوجد بالمركز مركز تعبئة أمريكى بمنطقة الغريرة لتجميع المحصول وتصديره للخارج.





وأشار الأخصائي إلى أن هذا النوع شكل العنقود به متوسط الحجم مخروطى الشكل ممتلئ والحبات لونها أبيض مخضر عند النضج وهو يعطى أعلى نسبة سكر وحموضة ويستخدم فى أوروبا لصناعة الخمور والنبيذ.وأضاف أن المساحة المنزرعة هذا العام بالمركز حوالى 389 فدانا ويوجد بالمركز مركز تعبئة أمريكى بمنطقة الغريرة لتجميع المحصول وتصديره للخارج.