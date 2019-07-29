الداخلية تشن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.. ضبط 348 قطعة سلاح ناري و335 قضية مخدرات.. بسبب خلافات في العمل.. 3 أشخاص يخطفون آخر في أكتوير ويطلبون فدية

بأوراق مزورة.. ضبط سيدة حصلت على قرض 300 ألف جنيه في الإسكندرية

مديريات الأمن تواصل مشاركتها الفعالة فى المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد









شنت وزارة الداخلية اليوم، عدة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من مرتكبى واقعة اختطاف أحد الأشخاص بأكتوبر وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحه.





تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية (مُقيم بمدينة نصر بالقاهرة) بأنه أثناء توجهه بصحبة نجله 38 سنة لطريق الواحات بدائرة القسم لمقابلة أحد الأشخاص مستقلان سيارة ملاكى "ملك نجله" ، ولدى وصولهما فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارتين "ملاكى ، ميكروباص" بإصطحابهما عنوة واحتجازهما بفيلا، والاستيلاء منهما على (سيارة نجله - مبلغ 19 ألف جنيه "قام أحد المتهمين بسحب المبلغ من بطاقة الصرف الآلى الخاص به)، والتخلى عنه عقب ذلك بدائرة القسم، ومطالبته بدفع مبلغ 300 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله وإعادة سيارته.





تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (سبق اتهام ثلاثة منهم، والحكم عليهم فى العديد من القضايا)، جميعهم مُقيمين بأكتوبر.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (سيارتين ملاكى- مبلغ 4,200 جنيه)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها من المجنى عليه "نجل المبلغ" بمكان إخفائها بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين، وأقر أحدهم لارتباطه بعلاقات تجارية مع المجنى عليه "نجل المبلغ" لشراء بعض المنتجات، إلا أن الأخير أحضر له منتج غير مطابق للمواصفات، مما أدى لتعرضه لخسائر مالية فإتفق مع باقى المتهمين على استدراجه واحتجازه ومساومة أهليته على دفع مبالغ مالية مقابل إعادته.





وأضافا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه، وبملاحقة المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما قاما بالتخلى عن المجنى عليه "نجل المبلغ" بمنطقة التعاونيات بأكتوبر.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.





كماتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالتقدم للحصول على قرض من أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.





وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالتقدم بأوراق ومستندات إلى فرع أحد البنوك بالإسكندرية من ضمنها (رخصة تسيير سيارة بإسمه منسوب صدورها لمرور المنتزه بالإسكندرية "مزورة")، وتمكنت من الحصول على قرض شخصى بموجب تلك المستندات بقيمة (300,000- ثلاثمائة ألف جنيه).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بأنها قامت بتزوير الرخصة باستخدام ماسح ضوئى (إسكنر) بإحدى المكتبات، وذلك لتقديمها للبنك لتتمكن من الحصول على القرض.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





كما واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"، وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.





كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.





فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرعا على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية خلال حملة أمنية موسعة بمحيط الأكشاك والمقاهي على مستوى الجمهورية، في ضبط 335 قضية "الاتجار وحيازة مواد مخدرة" و357 متهما خلال 48 ساعة.





وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العديد من الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (الأكشاك – الكافتيريات) وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية.. لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.





وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20,410 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (15,557 كيلو جرام ) من مخدر الحشيش، و(8,620 كيلو جرام) هيروين، و(400 جرام) من مخدر الأفيون، و( 55 جرام) من مخدري الشابو والآيس وزنت، بالإضافة إلى ضبط 6 آلاف و905 أقراص مخدرة.









يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة خاصةً بين أوساط الشباب، نظرًا لما تمثله من خطورة على المجتمع.





كما ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالقليوبية القبض على صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بقليوب لتهربه من سداد رسوم جمركية مستحقة بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه.





كانت المعلومات الواردة للواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية تفيد قيام صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بقليوب بالتلاعب في الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك وذلك من خلال تقديم فواتير مثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية بغرض التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها.





وتم إخطار اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة تم استهداف مقر الشركة وضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب.





وبمواجهة صاحب الشركة اعترف بصحة الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 409 آلاف جنيه، وتم سدادها بالإيصال اللازم بخزينة مصلحة الجمارك.





فيما تمكن رجال الأمن من ضبط شقيقين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة قيام (شقيقين شريكان فى شركة لإلحاق العمالة للخارج كائنة بدائرة القسم- مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم خارج البلاد دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشركة وبالتفتيش عُثر بداخلها على دفتر إيصالات استلام نقدية بإسم الشركة.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (11) حادثة نصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية، لتهربه من سداد رسوم جمركية مستحقة بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالقليوبية (مهندس ميكانيكا حر– مقيم مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، بالتلاعب فى الأوراق والمستندات المقدمة للجمارك، وذلك من خلال تقديم فواتير مُثبت بها قيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرب من جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها بالمُخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة بالاشتراك مع الجهات المختصة، وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على ارتكاب وقائع التهرب الجُمركى، وبمواجهة مالك الشركة أقر بصحة الواقعة، وأبدى استعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك بسداد الرسوم الجمركية المستحقة للخزانة العامة، قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ (409 ألفا و24 جنيها مصريا)، وتم سدادها بالإيصال اللازم بخزينة مصلحة الجمارك.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهرب من سداد الرسوم الجُمركية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.





فيما نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية.





وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عنصر إجرامى–محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف" -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وذلك حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.





كما تم ضبط (عنصر إجرامى- مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لسلاح نارى وذخائر لحماية تجارته غير المشروعة متخذًا من مدينة العاشر بالشرقية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمدخل القرية محل إقامته، وبحوزته (50 جرام لمخدر الهيروين ، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.





كما تم ضبط (عنصرين إجراميين - سبق اتهام أحدهما فى قضية سرقة - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس)، قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك حال تواجدهما بمدخل القرية محل سكنهما، وبحوزتهما (40جرام لمخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما.





وتم أيضا ضبط (عنصر إجرامى- له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، متخذًا من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (2 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.





وضبط (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ، مُُتخذان من مدينة العاشر من رمضان بنطاق مديرية أمن الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وذلك فى كمين أُعد لضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 4 طلقات لذات العيار – 500 جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.





كما وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 348 قطعة سلاح نارى بحوزة 295 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (29) بندقية آلية، و(3)بنادق رصاص، و (72) بندقية خرطوش، و(28) طبنجة، و(216) فرد محلى، و(381) طلقة مختلفة الأعيرة ، و(35) خزينة ، و(378) قطعة سلاح أبيض.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (138304) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

تم ضبط 568 حكم جناية، و (39321) حكم حبس جزئى، و(6741) حكم حبس مستأنف، (72880) حكم غرامة ، و(18794) حكم مخالفة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (335) قضية مخدرات بحوزة (357) متهم ، ضُبط خلالها الآتى تم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 20,410 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الحشيش وزنت (15,557 كيلو جرام ) ، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (8,620 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 400 جرام)، و كمية من مخدرى الشابو والآيس وزنت ( 55 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,310 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 25 جرام، و عدد (6905) قرص مخدر .





وفى مجال ضبط الهاربين من السجون والمتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (152) هارب.





وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة .





وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (13) حادث متنوع.





وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (572) دراجة نارية مخالفة.





و فى مجال المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارة- 4 دراجات نارية) مبلغ بسرقتها.





وفى مجال فحص السائقين تم فحص (154) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم .





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق تم ضبط (48247) مخالفة مرورية متنوعة، (2430) مخالفة مرافق متنوعة، (62) قضية بيئة.



